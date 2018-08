Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (20.08.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Durchweg enttäuschend fielen die Halbjahreszahlen unseres wachstumsverwöhnten Musterdepottitels aus, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Bedingt vor allem durch unerwartet niedrige Kundenabrufe habe der Umsatz um 10,5% (organisch 3,9%) auf 90,2 Mio. Euro nachgegeben und das bereinigte EBIT habe sich um fast ein Drittel auf 8,8 Mio. Euro ermäßigt. Zwar habe der Vorstand von regem Interesse an den anstehenden Markteinführungen berichtet, die Finanzprognosen für das laufende Jahr seien aber zurückgenommen worden und würden nur noch ein geringes Umsatzwachstum von 3 bis 5% sowie einen leichten Rückgang der EBIT-Marge auf 16 bis 17% vorsehen. Das sei gemessen an der hohen Bewertung von STRATEC mit einem KGV von über 25 etwas dürftig und lasse zudem die Sorge aufkommen, dass das Geschäftsmodell generell auf einen flacheren Wachstumspfad einmünde.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben daher die Notbremse gezogen und ihre Depotposition mit einem Gewinn von 23% glattgestellt. Für einen Wiedereinstieg bedürfte es einer deutlichen Geschäftsbelebung, die derzeit aber nicht absehbar ist, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 32 vom 18.08.2018)Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie:Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:63,20 EUR +3,95% (20.08.2018, 16:51)