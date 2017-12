Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

68,18 EUR -0,32% (05.12.2017, 15:09)



Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

67,755 EUR -1,28% (05.12.2017, 12:09)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (05.12.2017/ac/a/nw)







Birkenfeld (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management senkt Shortposition in STRATEC Biomedical-Aktien signifikant:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) stark zurück.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 01.12.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,79% auf 0,69% der STRATEC Biomedical AG-Aktien gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der STRATEC Biomedical AG:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der STRATEC Biomedical AG: mindestens 0,69%.Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie: