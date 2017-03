ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung von technologischen und wissenschaftlichen Lösungen für Partner aus den Bereichen Diagnostik und Life Sciences.



STRATEC hat sich dabei als OEM-Partner auf die Entwicklung und Produktion von Instrumentierungslösungen, Laborsoftware sowie molekulare Probenvorbereitungsprodukte für die In-vitro-Diagnostik spezialisiert. Getreu dem Motto "Alles aus einer Hand" umfassen STRATECs Kapazitäten die gesamte Wertschöpfungskette von der Erstellung der Spezifikationen bis zur Zulassung der Produkte durch die jeweiligen Behörden.



Die drei Business Units von STRATEC - Instrumentation, Data Management und Molecular - haben dabei das Ziel, ihren Partnern rund um den Globus hochqualitative Produkte und Service zu liefern. (28.03.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse der Aktienexperten von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Nachdem das Wachstum des Börsenlieblings zuletzt etwas abzuflachen schien, sprechen die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres wieder eine andere Sprache, so die Experten. So habe der Hersteller von Analysesystemen seinen Umsatz um mehr als ein Viertel auf 184,9 Mio. Euro steigern können. Das EBIT habe mit einem Plus von knapp 20% auf 32,2 Mio. Euro nahezu im Gleichschritt mitgezogen, woraus auch eine leichte Dividendenerhöhung auf 0,77 Euro je Aktie erwachse. Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass ein Großteil des Wachstums auf den Zukäufen des letzten Jahres beruhe, die sich sehr dynamisch entwickelt haben sollten, während das organische Wachstum nur "leicht" ausgefallen sei. Für die Zukunft werde es somit entscheidend darauf ankommen, ob der Outsourcing-Trend unter den großen Konzernen der Pharmadiagnostik wieder an Fahrt gewinne und damit das Wachstumsmodell von Stratec bestätigt werde. Dann hätte die Aktie, die aktuell mit einem KGV um 17 so günstig wie lange nicht bewertet werde, wieder erhebliches Potenzial.Vorerst gehört die STRATEC Biomedical-Aktie zumindest auf die Watchlist, die angekündigte Aktualisierung der Finanzprognose im Juli dürfte weiteren Aufschluss geben, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 11 vom 25.03.2017)Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:54,09 EUR -1,94% (27.03.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:54,306 EUR -1,82% (27.03.2017, 18:24)