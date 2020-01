Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der zu Ende gegangenen Dekade hat der STOXX Europe 600 Banks (ISIN EU0009658806/ WKN 965880) in schöner Regelmäßigkeit bei 115 Punkten Unterstützung gefunden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So auch im Verlauf des Jahres 2019 als die europäischen Banktitel auf dieser Basis eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet hätten. Untermauert werde die untere Umkehr durch den Bruch des Abwärtstrends seit April 2019, durch die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 135 Punkten) sowie durch verschiedene konstruktive Indikatorensignale (z.B. MACD, Aroon). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 155 Punkte, sodass die 200-Wochen-Linie (akt. bei 158 Punkten) perspektivisch wieder in Schlagdistanz rücken dürfte. Im Zusammenspiel mit diversen alten Hoch- und Tiefpunkten der letzten zehn Jahre ergebe sich auf diesem Niveau ein markantes Anlaufziel. Spannend sei auch der Blick auf den Ratio-Chart zwischen dem Bankenindex und dem STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820). Der steile Baissetrend seit Anfang 2018 sei hier gebrochen worden. Die Underperformance der Banken der letzten 13 Jahre fortzuschreiben, werde somit mehr und mehr zu einer riskanten Strategie. (03.01.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >