Börsenplätze STEICO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

35,10 EUR +0,86% (08.07.2020, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

34,90 EUR -0,29% (08.07.2020, 11:03)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (08.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Charlotte Meese von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, nimmt in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die STEICO-Aktie (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 40,00 Euro wieder auf.STEICO sei ein in Europa führender modularer Systemanbieter für ökologische Bauprodukte. Mittels weitgehend automatisierter Produktionsverfahren biete das Unternehmen seinen Kunden eine Vielzahl an Produkten ausnachwachsenden Rohstoffen an und habe sich erfolgreich als One-Stop-Shop für den nachhaltigen Hausbau etablieren können.Dank der Marktführerschaft für Holzfaser-Dämmstoffe (europäischer Marktanteil rund 35%) und des komplementären Produktangebots in der ökologischen Nische habe STEICO in den letzten Jahren dynamische Wachstumsraten sowohl im Umsatz (CAGR 2012-2019: +9,7%) als auch im Ergebnis (EBIT CAGR 2012-2019: +24,1%) verzeichnet und sei damit schneller als der Gesamtmarkt gewachsen. Die Attraktivität des Unternehmens beruhe jedoch nicht nur auf der starken Positionierung gegenüber den Wettbewerbern und der hohen operativen Effizienz, sondern ergebe sich vor allem aus den weiterhin intakten strukturellen Markttreibern der europäischen Bauwirtschaft und dem daraus entstehenden Marktpotenzial.Angesichts spezifischer Markttrends wie nachhaltigem und ökologischem Bauen (Green Building), der weiter zunehmenden Urbanisierung und der Verschiebung zum Holz- wie auch Fertigbau sollte STEICO auch künftig überproportional zum Gesamtmarkt wachsen. Für zusätzliche Umsatzdynamik dürften zudem der Roll-Out der Elementfertigung in weiteren Märkten sowie, vor dem Hintergrund der bereits sehr hohen Kapazitätsauslastung, eine mögliche Kapazitätserweiterung um eine dritte Anlage zur Produktion höhermargiger Furnierschichthölzer (LVL) sorgen. Aufgrund der starken operativen Aufstellung und der soliden Bilanzrelationen sollte das Unternehmen daher nach einer Corona-bedingten Wachstumsdelle in 2020 mittelfristig ein Umsatzniveau von 400 Mio. Euro überschreiten (MONe CAGR 2020-2023e: 10,9%) und mit einer von Meese erwarteten Rückkehr zu einer zweistelligen EBIT-Marge in 2023 auch weiterhin eine über dem Wettbewerb liegende Profitabilität erzielen (MONe Ø2020-2023e:9,2%).Für das aktuelle Geschäftsjahr sehe Meese das Risiko negativer operativer Auswirkungen durch die Corona-Pandemie als überschaubar an, zumal die umsatzstärksten Monate im Baugewerbe noch bevorstünden und der Sektor aufgrund des Bauüberhangs bislang als Konjunkturstabilisator diene. Analog der weiterhin guten Wachstumsaussichten in den Submärkten (Fertig-/Holzbau) erachte Meese daher für 2020 das Erreichen des oberen Endes der bereits im Vorfeld der Q1-Zahlen korrigierten Guidance (Umsatzwachstum zwischen 0 und 5%; EBIT-Marge zwischen 7,5 und 8,5%) als wahrscheinlich und habe dies entsprechend in ihren Prognosen reflektiert.STEICO sei nach Erachten der Analystin ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, das sich produktseitig in einer äußerst interessanten Wachstumsnische bewege und von der dynamischen Entwicklung im Holzbausektor überproportional profitieren sollte.Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, ist nachhaltig von der Equity Story überzeugt und nimmt die STEICO-Aktie daher mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 40,00 Euro wieder in die Coverage auf. (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link