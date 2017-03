Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

56,64 EUR (30.03.2017)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (31.03.2017/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Aktie des hessischen Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bis 56 Euro zu kaufen.Am späten Sonntagabend, 12. Februar 2017, kurz nach 22 Uhr, habe STADA verkündet, dass zwei Investoren das Interesse bekundet hätten, das gesamte Unternehmen zu kaufen. Seitdem gehe es in Bad Vilbel nach dem Sommertheater im Jahr 2016 wieder drunter und drüber. Die Pflichtmitteilung sei notwendig gewesen, da die Presse zuvor über das Übernahmeinteresse berichtet habe. Nach den neuen Vorschriften in Bezug auf Artikel 17 MAR, sei STADA zu der Ad-hoc verpflichtet gewesen. Am Montag, 13. Februar 2017, habe der STADA-Vorstand mitgeteilt, dass einstimmig ein Beschluss gefasst worden sei, ergebnisoffene Gespräche mit den beiden potenziellen Bietern aufzunehmen. Der Vorstand um den CEO Matthias Wiedenfels habe damit absolut alles richtig gemacht! Nach Informationen der Experten sei Carl Ferdinand Oetker, Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft, hierüber aber alles andere als erfreut gewesen.Gerüchten zufolge habe er sogar Wiedenfels vor die Tür setzen wollen. Der Hammer - zumindest für eine Übergangszeit habe er mit dem irrsinnigen Gedanken gespielt, selbst CEO zu werden. Sofern das zutreffen sollte, würden die Experten dem Banker die Einnahme von Grippostad empfehlen. Für seinen Irrweg habe sich indes keine Mehrheit im Aufsichtsrat gefunden. In der Folge habe der STADA-Aufsichtsrat einen Ad-hoc- Ausschuss gegründet, der den Prozess einer Übernahme mit dem Vorstand eng begleiten solle.Inzwischen scheine der Prozess einer Übernahme nach Informationen der Experten recht weit fortgeschritten zu sein. Kenner von STADA seien felsenfest davon überzeugt, dass die Übernahme nicht mehr aufzuhalten sei. Oetker oder auch andere Organe des Aufsichtsrats würden sicherlich nicht so weit gehen und die Übernahme torpedieren. Das könnte immense Schadensersatzansprüche seitens der Aktionäre zur Folge haben. Am Ende des Tages würden nämlich immer noch die Aktionäre entscheiden, ob sie ein Übernahmeangebot würden annehmen wollen oder nicht. Im Zweifel sollte STADA die Hauptversammlung dazu befragen.Börsenplätze STADA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:56,767 EUR +0,08% (31.03.2017, 08:36)