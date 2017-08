Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

79,661 EUR +1,87% (24.08.2017)



DE0007251803



725180



SAZ



STDAF



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter.(24.08.2017/ac/a/d)







Bad Vilbel (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Polygon Global Partners LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der STADA Arzneimittel AG deutlich aus:

Die Leerverkäufer des Hedgefunds Polygon Global Partners LLP setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des weltweit führenden Generika-Herstellers STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) fort.

Die Finanzprofis des Hedgefonds Polygon Global Partners LLP haben am 22.08.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,82% auf 0,95% der STADA Arzneimittel-Aktien erhöht.

Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der STADA Arzneimittel AG:
0,95% Polygon Global Partners LLP (22.08.2017)
0,60% Parvus Asset Management Europe Limited (18.04.2016)
0,54% Swiss & Global Asset Management AG (30.03.2015)
0,46% Marshall Wace LLP (01.08.2016)
0,23% Sand Grove Capital Management LLP (25.05.2017)