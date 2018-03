Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Weltweit ist STADA mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in rund 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.255,3 Mio. Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 433,9 Mio. Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 195,6 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte STADA weltweit 10.176 Mitarbeiter. (27.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) von 75,00 auf 74,40 EUR.Mit der Eintragung im Handelsregister sei der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Nidda Healthcare GmbH (Nidda Healthcare) und der STADA Arzneimittel AG wirksam geworden. Aktionäre von STADA hätten jetzt die Möglichkeit, ihre Aktien Nidda gegen eine Abfindung in Höhe von 74,40 Euro anzudienen. Die Annahmefrist dieses Angebots ende mit Ablauf von zwei Monaten nach dem Tag der Bekanntgabe. Aktionäre, die das Abfindungsangebot nicht annehmen würden, würden eine jährliche Ausgleichszahlung in Höhe von 3,82 EUR erhalten. Da der Kurs der Aktie derzeit rund 10 Euro höher notiere, als das Abfindungsangebot biete, rechne der Analyst nicht mit einer hohen Annahmequote. Der Anteil der Minderheitsaktionäre dürfte sich so nicht wesentlich verringern.STADA habe in Q4 2017 seinen Umsatz um 3% auf 615,9 Mio. EUR (Q4 16: 597,5 Mio. EUR) gesteigert. Die Generikasparte habe ihren Umsatz um 5% auf 367,4 Mio. EUR gesteigert und damit 59% zum Konzernumsatz beigetragen. Der Umsatz im Segment Markenprodukte habe dagegen bei 248,0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau stagniert. Das bereinigte Konzern-EBITDA sei um 11% auf 86,4 Mio. EUR (Q4 16: 97,4 Mio. EUR) gesunken. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge sei von 16,3% in Q4 2016 auf 14,0% gefallen. In der Generikasparte sei die bereinigte EBITDA-Marge ggü. dem Vorjahresquartal bei einem bereinigten EBITDA von 82,8 Mio. EUR von 20,4% auf 22,5% gestiegen. Im Segment Markenprodukte habe sich die Marge bei einem bereinigten EBITDA von 16,0 Mio. EUR dagegen deutlich (6,4% versus 15,9% in Q4 2016) verschlechtert. Aufgrund einer deutlich geringeren Steuerquote sei der bereinigte Konzerngewinn um 34% auf 50,3 Mio. EUR (Q4 16: 37,4 Mio. EUR) gestiegen, während der berichtete Konzerngewinn auf -23,8 Mio. EUR gefallen sei (Q4 16: -14,3 Mio. EUR). Für 2017 zahle STADA eine Minidividende von 0,11 EUR.Der Konzern wolle sich neu aufstellen und auf eine Drei-Säulen-Strategie bestehend aus verschreibungsfreien OTC-Produkten, Generika und Spezialpharmazeutika inklusive Biosimilars konzentrieren. Der Umsatz solle 2018 auf 2,5 Mrd. EUR, das adj. EBITDA auf 480 Mio. EUR und der adj. Nettogewinn auf 230 Mio. EUR steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STADA-Aktie: