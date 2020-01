TSE-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:

24,65 CAD -1,36% (02.01.2020)



ISIN SSR Mining-Aktie:

CA7847301032



WKN SSR Mining-Aktie:

A2DVLE



Ticker Symbol SSR Mining-Aktie Deutschland:

ZSV



TSE-Ticker-Symbol SSR Mining-Aktie:

SSRM



Kurzprofil SSR Mining Inc.:



SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA. (03.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Minenbetreibers SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) unter die Lupe.Die Aktien von SSR Mining würden mit einer extrem spannenden charttechnischen Ausgangslage in das neue Jahr starten. Die Konsolidierung der Edelmetallnotierungen seit September 2019 habe das Papier dank einer Seitwärtsphase sehr gut verkraftet. Unter dem Strich bestätige der Titel damit auch die große Bodenbildung der letzten acht Jahre. Interessanterweise vollziehe sich die Ausprägung der rechten Schulter der eingezeichneten, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation als klassische Tradingrange. Auch dieses Konsolidierungsmuster sei inzwischen nach oben aufgelöst worden.Als Sahnehäubchen habe auf den letzten Metern 2019 der Baissetrend seit November 2007 (akt. bei 16,98 USD) zu den Akten gelegt werden können. Gleich mehrere Steilvorlagen würden zu Jahresbeginn 2020 also ein nachhaltiges Absetzen von dem beschriebenen Baissetrend erwarten lassen. Dazu passe die aktuelle Umsatzentwicklung, welche den Gezeitenwandel lehrbuchmäßig bestätige. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 23 USD. Die große untere Umkehr der letzten Jahre lasse sogar auf "mehr" hoffen. Als Stopp-Loss bietet sich der ehemalige Abwärtstrend seit 2007 an, womit gleichzeitig ein attraktives CRV gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Stuttgart-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:17,095 EUR +1,51% (03.01.2020, 09:18)Tradegate-Aktienkurs SSR Mining-Aktie:17,26 EUR +2,43% (03.01.2020, 09:41)