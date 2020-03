Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

0,848 EUR -12,58% (17.03.2020, 22:26)



Börse Stuttgart-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

0,80 EUR -11,31% (18.03.2020, 09:15)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (18.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) vorläufig ausgesetzt.SPORTTOTAL habe jüngst eine 10%-Kapitalerhöhung beschlossen und damit den Aktionärskreis um einen finanzkräftigen Investor erweitert.Bruttoemissionserlös von rund 2,9 Mio. Euro: Das Grundkapital der Gesellschaft werde durch die Ausgabe von 2.613.404 Neuen Aktien auf rund 28,7 Mio. Euro erhöht. Das Bezugsrecht sei ausgeschlossen worden, so dass sämtliche Neue Aktien von der Obotritia Capital KGaA, dem Investmentvehikel von Rolf Elgeti, zu einem Ausgabepreis von 1,10 Euro gezeichnet würden. Der Mittelzufluss betrage rund 2,9 Mio. Euro und sollte laut Unternehmen in den nächsten Tagen erfolgen. Dies sei für SPORTTOTAL aufgrund der Ende 2019 beendeten Partnerschaft mit der Fuchs Group sowie der damit gescheiterten Finanzierungslösung für die angestrebte EU-Expansion sehr wichtig. Das Unternehmen habe per 30.10.19 Liquide Mittel i.H.v. 8,5 Mio. Euro ausgewiesen (Cashburn H1/19: 2,6 Mio. Euro). Durch den Mittelzufluss dürfte sich auf der einen Seite nun die Flexibilität hinsichtlich der Vorfinanzierung von VENUES-Projekten sowie der Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen bei sporttotal.tv etwas erhöhen. Auf der anderen Seite benötige SPORTTOTAL für die EU-Expansion in den nächsten Jahren u.E. rund 40 Mio. Euro, sodass die Finanzierung nach wie vor nicht vollumfänglich gesichert sei.Unsicherheit der weiteren Finanzierung überschattet operative Fortschritte: Markmann habe die 10%-Kapitalerhöhung in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Da die Liquiden Mittel in Abhängigkeit des Rollout-Tempos sowie der Weiterentwicklung der Streaming-Plattform nach Meinung des Analysten nur bis Q3/20 ausreichen würden, stehe für ihm die Präsentation einer neuen Strategie zur Finanzierung der EU-Expansion weiterhin im Fokus. Neben diesem zentralen Aspekt seien jedoch auch Erfolgsmeldungen im VENUES-Segment wichtig, da SPORTTOTAL durch Verschiebungen im Rennstreckenprojektgeschäft die Jahresziele im November massiv habe reduzieren müssen.Die Kapitalerhöhung sei für SPORTTOTAL ein wichtiger Teilerfolg und verschaffe dem Management wertvolle Zeit, um eine neue Strategie zur Finanzierung der EU-Expansion zu präsentieren. Darüber hinaus seien Erfolgsmeldung im Rennstreckenprojektgeschäft sowie Fortschritte bei der Monetarisierung der sporttotal.tv-Plattform für die Equity Story notwendig.Aufgrund der weiterhin bestehenden Finanzierungsunsicherheiten lässt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die SPORTTOTAL-Aktie vorläufig ausgesetzt. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link