Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

1,19 EUR -1,24% (23.05.2019, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

1,175 EUR -2,49% (23.05.2019, 13:52)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (23.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe in den letzten zwei Wochen wie erwartet Erfolge im DIGITAL- und VENUES-Segment vermeldet. Markmann habe dies zum Anlass genommen und die jüngste Entwicklung mit dem Management in Köln diskutiert.Bereits Anfang Mai habe das Unternehmen eine langfristige Partnerschaft mit Samsung im Bereich Smart TVs verkündet. Zum Start der Saison 2019/2020 würden die Inhalte der Streaming-Plattform sporttotal.tv auch in die Samsung SPORTWORLD aller Samsung Smart TVs integriert. Samsung-Kunden könnten dann durch eine App neben kostenpflichtigen Streamingangeboten von Sky, DAZN und Eurosport auch auf die kostenfreien Inhalte von sporttotal.tv zugreifen. Samsung selbst bewerbe die SPORTWORLD seit dem Launch Anfang 2018 sehr aktiv. Konkrete Angaben zu Nutzerzahlen der SPORTWORLD gebe es derzeit jedoch noch keine. Dennoch sollte die Kooperation SPORTTOTAL bei der Vergrößerung der Reichweite ab H2 helfen.Neben dieser Partnerschaft habe SPORTTOTAL Ende vergangener Woche auch Neuigkeiten zur Finanzierungsstruktur der geplanten EU-Expansion bekannt gegeben. Ursprünglich sei die Auszahlung einer ersten Tranche des Investmentfonds (Reserved Alternative Investment Funds) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich bereits für Februar angekündigt worden. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Rahmen der Fondsauflage rechne SPORTTOTAL nun mit einer Auszahlung in Q3, die dann jedoch mit ca. 20 Mio. Euro deutlich über der zu Jahresbeginn genannten Tranchenhöhe liegen solle. In seinem Bewertungsmodell berücksichtige der Analyst die FK-Mittelzuflüsse sowie den dadurch entstehenden erhöhten Zinsaufwand erst ab dem Zeitpunkt der finalen Finanzierungszusage.Durch den jüngsten Newsflow habe SPORTTOTAL erste Erfolgsmeldungen zur Erreichung der Jahresziele geliefert. Insbesondere die Gewinnung weiterer Rennstreckenprojekte könnte der Aktie frische Impulse geben.Mit unveränderten Prognosen bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel von 1,80 Euro und seine Kaufempfehlung für die SPORTTOTAL-Aktie. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link