Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

1,10 EUR +2,33% (02.10.2019, 14:00)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (02.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe jüngst den H1-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr Erlöse i.H.v. 25,2 Mio. Euro (+5,6% yoy) erzielt. Auf Segmentebene habe sich der Bereich VENUES (6,2 Mio. Euro) durch die Abwicklung des Rennstreckenprojekts in Sankt Petersburg verbessert. Das zweite Großprojekt (MONe: Auftragsvolumen Rio de Janeiro 12 Mio. Euro) dürfte in H2 spürbar zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung beitragen. Das LIVE-Segment (18,5 Mio. Euro) habe sich aufgrund eines temporär geringeren Volumens mit dem Großkunden Porsche verschlechtert. Langsamer als gedacht habe sich für Markmann insbesondere das DIGITAL-Segment (1,0 Mio. Euro) entwickelt. Dieses stehe im Fokus der Equity Story, spiele fundamental jedoch weiterhin eine untergeordnete Rolle.Ergebnisseitig habe SPORTTOTAL mit -2,8 Mio. Euro ein EBITDA auf Vorjahresniveau erreicht. Das EBIT habe sich primär aufgrund höherer Abschreibungen durch den Erwerb weiterer Kamerasysteme auf -4,2 Mio. Euro verschlechtert (Vj.: -3,3 Mio. Euro). Die liquiden Mittel würden per 30.06. noch rund 5,3 Mio. Euro betragen (Cashburn H1/19: 2,6 Mio. Euro). Der Cash-Bestand sollte demnach bis zur Zahlung der ersten Tranche aus dem Fremdkapitalfonds reichen. Allerdings scheine sich die Fondsauflage weiterhin zu verzögern. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass SPORTTOTAL aufgrund der operativen Entwicklung im Vorjahr noch nicht ausreichend Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewonnen habe, um Mittel in diesen Dimensionen (MONe: 10 bis 20 Mio. Euro) einzusammeln.Nach Anpassung sowie Fortschreibung seines Bewertungsmodells bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit leicht reduziertem Kursziel von 1,70 Euro (zuvor: 1,80 Euro). Investoren empfehle Markmann jedoch den Newsflow der nächsten Wochen abzuwarten, da für eine höhere Bewertung der SPORTTOTAL-Aktie seines Erachtens Erfolgsmeldungen im Rennstreckenprojektgeschäft sowie Fortschritte bei der Monetarisierung der sporttotal.tv-Plattform notwendig seien. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link