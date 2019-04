Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (02.04.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und die bereits Mitte Februar bekannt gegebenen Jahresziele bestätigt. Mit Erlösen in Höhe von 37,6 Mio. Euro habe SPORTTOTAL im abgelaufenen Geschäftsjahr ein EBIT von nur -8,0 Mio. Euro erzielt. Der mit Abstand größte Anteil am Gesamtumsatz sei mit 34,0 Mio. Euro (Vj.: 36,2 Mio. Euro) auf das LIVE-Segment entfallen.Der Analyst gehe davon aus, dass hier rund 24 Mio. Euro durch Eventreisen mit dem Großkunden Porsche erwirtschaftet worden seien. Weitere ca. 7 Mio. Euro dürften im Zusammenhang mit dem 24h-Rennen generiert worden sein. Die Differenz von etwa 3 Mio. Euro entfalle z.B. auf redaktionelle Dienstleistungen im Sport- und Automotivebereich (u.a. Imagefilme). Im LIVE-Segment sei ein EBIT in Höhe von 1,0 Mio. Euro erzielt worden (Vj.: 2,2 Mio. Euro).Das DIGITAL-Segment enthalte inzwischen ausschließlich Erlöse der Streaming-Plattform sporttotal.tv. Der Analyst gehe davon aus, dass nahezu der gesamte Umsatz in diesem Segment in Höhe von 2,8 Mio. Euro (Vj.: 2,2 Mio. Euro) von den Partnern Axel Springer, Allianz, Hyundai und Deutsche Telekom stamme. Der Unterschied zum Gesamtumsatz aus dem Vorjahr (6,8 Mio. Euro) resultiere aus der erstmaligen Dekonsolidierung der _wige SOUTH&BROWSE gmbh sowie der sport media group GmbH. Aufgrund noch hoher Anlaufinvestitionen für die Kamerainstallationen sowie den Aufbau der Streaming-Plattform habe das EBIT bei -3,7 Mio. Euro (Vj.: -0,1 Mio. Euro) gelegen.Den größten Rückgang habe das VENUES-Segment verzeichnet, dass ein Umsatzniveau von 1,4 Mio. Euro erreicht habe (Vj.: 9,3 Mio. Euro). Allerdings sei dies auf das naturgemäß volatile Projektgeschäft zurückzuführen. Hier sei ein Rennstreckenprojekt in 2018 zu großen Teilen abgewickelt worden, sodass auch die Kosten bereits größtenteils verbucht worden seien. Der Umsatz- und Ergebniseffekt (MONe Umsatz: rd. 5 Mio. Euro, EBIT: ca. 1,2 Mio. Euro) werde jedoch aufgrund von vertraglichen Besonderheiten erst in 2019 wirksam werden.Zur Erreichung der Jahresziele 2019 (Umsatz zw. 60 und 70 Mio. Euro, EBIT zw. -4,0 und +0,5 Mio. Euro) sowie der Analysten-Prognosen seien Erfolgsmeldungen bei neuen Rennstreckenprojekten sowie Fortschritte bei der Streaming-Plattform sporttotal.tv notwendig. Positiven Newsflow erwarte er hierzu noch in H1. Nach wie vor sehe er größtenteils Risiken aber kaum Chancen im aktuellen Kursniveau reflektiert.Nach Überarbeitung seines Bewertungsmodells bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, daher seine Kaufempfehlung mit leicht reduziertem Kursziel von 1,80 Euro (zuvor: 1,90 Euro) und empfiehlt aus Timing-Gesichtspunkten jedoch, Erfolgsmeldungen aus dem Projektgeschäft abzuwarten. (Analyse vom 02.04.2019)