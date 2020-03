Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

44,55 EUR +5,95% (30.03.2020, 13:10)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

44,90 EUR +6,78% (30.03.2020, 13:24)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (30.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.Das Heidelberger Unternehmen habe die vorläufigen Zahlen für 2019 bestätigt. Der Vorstand sehe aktuell keine unmittelbaren Auswirkungen durch das Coronavirus auf das Geschäft des Anbieters von Transformationssoftware und -services und halte dank einer hohen Planungsunsicherheit auch am Ausblick fest. Zudem erwarte SNP-Vorstand Dr. Andreas Schneider-Neureither für die Zeit nach dem Ende der akuten Phase der Coronakrise, dass die Digitalisierung in den Fokus neuer Branchen und Unternehmen rücken werde.Die langfristigen Wachstumstreiber seien intakt. Die SNP-Aktie sei in den letzten Wochen um über 50% zurückgefallen, habe sich zuletzt allerdings schon wieder etwas von ihren Tiefstständen lösen können. Vor der Coronakrise habe der Titel im Hoch bei über 70 Euro notiert. Der Ausblick sei nicht angepasst würden. Die Analysten dürften ihre Schätzungen zunächst bestätigen.Beruhige sich das Marktumfeld, dürfte die SNP-Aktie daher schnell wieder zu den Top-Performern unter den heimischen Nebenwerten gehören und Kurs auf die alten Hochs nehmen - selbst wenn es im Jahresverlauf doch zu der einen oder anderen Projektverschiebung kommen würde, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SNP-Aktie: