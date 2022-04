Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (05.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin fest.SMT Scharf habe letzte Woche den Geschäftsbericht für FY 21 veröffentlicht, der die bereits Anfang März berichteten starken Vorabzahlen bestätige. Angesichts der geopolitischen Spannungen habe der Vorstand indes vorerst keine Prognose für das Jahr 2022 verkündet.Geschäftsjahr 2021 in Kürze: Dank einer zunehmenden Investitionsbereitschaft der Minenbetreiber im Zuge höherer Kohlepreise sowie der lang ersehnten Zulassung der neuen Motorengeneration in China habe SMT Scharf ein beeindruckendes Erlöswachstum von 71,1% yoy auf 85,9 Mio. Euro verzeichnet. Dabei habe dank der China-III-Zulassung insbesondere das Neuanlagengeschäft (+121,8% yoy auf 49,9 Mio. Euro), aber auch das margenstarke Ersatzteilgeschäft (+34,3% yoy auf 28,6 Mio. Euro) sowie der sonst weitgehend stabile Service-Bereich (+10,7% yoy auf 6,2 Mio. Euro) deutliche Zuwächse verzeichnen können. Einsetzende Skalierungseffekte sowie eine hohe Preissetzungsmacht bei den stark nachgefragten China-III-Maschinen hätten infolgedessen zu einer massiven EBIT-Steigerung auf 11,2 Mio. Euro (Vj.: -8,1 Mio. Euro) geführt, was einer Marge von 13,1% und damit dem höchsten Niveau der letzten neun Jahre entspreche.Kurzfristiger Ausblick von Unsicherheit geprägt: Wenngleich der Vorstand eine stabile Geschäftsentwicklung erwarte, veröffentliche dieser aufgrund erheblicher Unsicherheitsfaktoren vorerst keine quantitative Guidance für das Jahr 2022. Einerseits dürfte die für SMT Scharf elementar wichtige Region China (Erlösanteil 2021: 52%) angesichts der sich dort derzeit wieder verschärfenden Corona-Situation ein geringeres Wirtschaftswachstum erreichen als zu Jahresbeginn prognostiziert. So könnten etwa die zu beobachtenden Lockdowns womöglich auch bei SMT Scharf zu einer abnehmenden Nachfrage in Q2 führen. Andererseits bestehe das Risiko, dass die geopolitischen Spannungen in Osteuropa und die damit verbundenen Wirtschafts- und Währungseinbußen in Russland auch in diesem für SMT Scharf bedeutenden Absatzmarkt zu Einschränkungen führen könnten.Wenngleich sich der Auftragsbestand des Konzerns aktuell weiterhin auf einem hohen Niveau bewege (26,9 Mio. Euro per 31.12.2021), erscheine es nach Erachten des Analysten zumindest kurzfristig fraglich, ob bereits verzeichnete sowie eigentlich zu erwartende Aufträge auch mit Blick auf die zusätzlich belastenden Lieferkettenunsicherheiten in 2022 vollumfänglich umgesetzt werden könnten.Angesichts der aktuell geringen Visibilität, untermauert durch die ausbleibende Guidance, positioniere sich Gruschka dennoch vorerst konservativer und senke seine Prognosen.Nach dem herausragenden Jahr 2021 dürfte 2022 wieder herausfordernder werden.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 17,00 Euro). (Analyse vom 05.04.2022)