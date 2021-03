Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

47,56 EUR +2,32% (26.03.2021, 11:56)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (26.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Der Geschäftsbericht 2020 (testiert) habe die Eckdaten bestätigt. Positiv überrascht habe Diermeier die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung (habe der Analyst erst für 2021 erwartet). Der Ausblick für 2021, der Umsatz- und Ergebnisverbesserungen impliziere, sei bestätigt (u.a. Umsatz, EBITDA) und ergänzt worden (u.a. Nettoliquidität). Jedoch weise SMA gemäß Q1-Guidance Rückstand auf die Gesamtjahres-Zielsetzung aus. Einerseits sei die Geschäftsentwicklung von Quartal zu Quartal sehr volatil (Rückstand könne also aufgeholt werden), aber andererseits habe SMA eine Historie bei Gewinnwarnungen (allerdings nicht unter dem gegenwärtigen Management).Die Trends in der Energiewelt werte Diermeier positiv für SMA Solar Technology. SMA rechne nach wie vor damit, dass der adressierbare Markt bis 2023 um durchschnittlich 9% p.a. wachse. Zudem habe SMA das Margenziel für 2025 deutlich erhöht (EBITDA-Marge: >10% (bisher: >5%; bisherige Analystenprognose: 10,1%)). Seine Prognosen habe der Analyst angepasst (u.a. EPS 2021e: 0,89 (alt: 1,19) Euro; EPS 2022e: 1,28 (alt: 1,45) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die SMA Solar Technology-Aktie (am 25.03.: -12% wegen Q1-Guidance) von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 64 Euro auf 51 Euro gesenkt. (Analyse vom 26.03.2021)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:47,66 EUR +3,88% (26.03.2021, 11:41)