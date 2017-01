Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

23,767 EUR -1,85% (26.01.2017, 14:03)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2015 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.



SMA verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit den passenden Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößen bietet: für kleine Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelte Anlagen sowie Insel- und Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMA Systemtechnik für unterschiedliche Batterietechnologien und Leistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften Batterieherstellern sowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die Technologie von SMA ist durch rund 700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Das Angebot wird durch umfangreiche Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren Großkraftwerken abgerundet. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (26.01.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Der internationale Preisdruck auf dem Solarmarkt hinterlasse wieder seine Spuren im vorläufigen Ergebnis des Unternehmens. Auch der Ausblick enttäusche. Im letzten Geschäftsjahr habe SMA Solar Umsätze in Höhe von circa 940 Mio. Euro erreicht und damit die revidierte Prognose vom Oktober 2016 einhalten können (Ziel: 900 bis 950 Millionen Euro). Auch das operative Ergebnis liege im Rahmen der Erwartungen mit rund 75 Mio. Euro.Die Hoffnung habe in den letzten Wochen auf einen nachlassenden Preisdruck und einer positiven Trendwende in der gebeutelten Branche geruht. Dieses Szenario bleibe jedoch womöglich aus. Die Prognose des Konzerns enttäusche die Aktionäre und Analysten. Nur 830 bis 900 Mio. Euro plane er im aktuellen Jahr umzusetzen - Analysten hätten mit mindestens 900 Mio. Euro gerechnet. Entsprechend bleibe auch das geplante EBITDA mit 70 bis 90 Mio. Euro deutlich hinter den bisherigen Erwartungen zurück. Experten hatten 120 Mio. Euro beim operativen Ergebnis erwartet.Investoren würden verschnupft auf die schwache Prognose reagieren und die Aktie ans TecDAX-Ende schicken. Morgen finde ein Analystentag bei SMA statt. Gelinge es nicht die Experten umzustimmen, würden weitere Kurszielreduzierungen drohen. Dennoch würden die Aussichten für SMA langfristig aussichtsreich bleiben - auch die Kasse sei mit rund 400 Mio. Euro gut gefüllt.Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:23,74 EUR -2,55% (26.01.2017, 13:50)