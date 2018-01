Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

38,32 EUR +5,27% (24.01.2018, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

38,34 EUR +4,47% (24.01.2018, 16:33)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (24.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF).SMA Solar Technology habe erfreuliche vorläufige Jahreszahlen präsentiert. Demnach habe sich der Umsatz 2017 auf mehr als 890 Mio. EUR und das EBITDA auf über 95 Mio. EUR belaufen. Prognostiziert seien ein Umsatz von mehr als 900 und ein EBITDA zwischen 85 bis100 Mio. EUR gewesen. Somit habe der Umsatz in Q4 mehr als 297 Mio. EUR erreicht, ein Anstieg gegenüber Vorjahr von 25%. Das EBITDA habe in Q4 bei 40 Mio. EUR (Marge von 13,5%) gelegen und weise somit eine Verbesserung gegenüber Q3 auf, als die Marge 12,3% betragen habe. Das Nettoergebnis liege mit voraussichtlich ca. 30 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (2016: 29,6 Mio. Euro).Überraschungspotenzial bei der Dividende: Die Dividende für das Geschäftsjahr 2016 habe 0,26 EUR/Aktie betragen, was einer Ausschüttungsquote von 30% des Nettoergebnisses entsprochen habe und somit im Zielkorridor von 20% bis 40% gelegen habe. Aycicek denke, dass das Management für das Geschäftsjahr 2017 eher am oberen Rand des Korridors oder wahrscheinlich höher liegen werde. Er begründe seine Zuversicht mit zwei Aspekten: 1) Der hohe Net-Cash-Bestand von 450 Mio. EUR. 2) Das operativen Marktumfeld habe sich in den letzten beiden Jahren deutlich aufgehellt und somit sei der Sicherheitspuffer/Cash-Bestand nicht mehr so sehr von Bedeutung. Der Bloomberg-Median gehe von 0,05 EUR/Aktie für 2017 aus, der Analyst rechne dagegen mit 0,40 EUR.Jahresausblick 2018 impliziere Wachstum. SMA plane für 2018 mit einem Umsatz zwischen 900 und 1.000 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen 90 und 110 Mio. EUR. Das EBITDA berücksichtige erstmals Aufwendungen für den Aufbau des digitalen Geschäfts von mehr als 10 Mio. Euro.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die SMA Solar Technology-Aktie unverändert mit "kaufen". (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: