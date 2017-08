Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von 932,5 Mio. Euro im Jahr 2013 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet als Energiemanagement-Konzern innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 21 Ländern vertreten.



Die SMA Solar Technology AG beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter. SMA produziert ein breites Spektrum von Wechselrichter-Typen, das geeignete Wechselrichter für jeden eingesetzten Photovoltaik-Modultyp und alle Leistungsgrößen von Photovoltaikanlagen bietet. Das Produktspektrum beinhaltet sowohl Systemtechnik für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen als auch für Insel- und Hybridsysteme. Das Leistungsspektrum wird durch umfangreiche Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren Großkraftwerken abgerundet. Seit 2008 ist die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet.

(17.08.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Analysten Stephan Wulf von ODDO BHF:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Stephan Wulf vom Investmenthaus ODDO BHF die Aktien der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) nunmehr zu reduzieren.Der Aktienkurs der SMA Solar Technology AG reflektiere die verbesserten Marktbedingungen in China in übertriebener Weise, so die Analysten von ODDO BHF.Nach Ansicht des Analysten Stephan Wulf hat sich das Marktsentiment zwar verbessert, bleibt aber extrem volatil.Die Analysten von ODDO BHF stufen in ihrer SMA Solar Technology-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "reduce" zurück und veranschlagen ein Kursziel auf 28,00 EUR.Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:34,90 EUR -2,65% (17.08.2017, 17:02)