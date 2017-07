Tradegate-Aktienkurs SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

2,465 EUR -3,56% (24.07.2017, 11:17)



ISIN SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

DE000SKWM021



WKN SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

SKWM02



Ticker-Symbol SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:

SK1A



Kurzprofil SKW Stahl-Metallurgie Holding AG:



Der SKW Metallurgie Konzern (ISIN: DE000SKWM021, WKN: SKWM02, Ticker-Symbol: SK1A) ist Weltmarktführer bei chemischen Zusatzstoffen für die Roheisenentschwefelung sowie bei Fülldrähten und anderen Produkten für die Sekundärmetallurgie. Die Produkte des Konzerns ermöglichen Stahlproduzenten die effiziente Herstellung hochwertiger Stahlprodukte. Zu den Kunden zählen die weltweit führenden Unternehmen der Stahlbranche. Der SKW Metallurgie Konzern kann auf mehr als 50 Jahre metallurgisches Know-how zurückblicken und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Die Gesellschaft ist außerdem ein führender Anbieter von Quab Spezialchemikalien, die vorrangig in der weltweiten Produktion industrieller Stärke für die Papierindustrie eingesetzt werden.



Die Zentrale des SKW Metallurgie Konzerns befindet sich in Deutschland; die Produktionsstandorte liegen in Frankreich, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea, Russland, der VR China und Indien (Joint Venture). Der Konzern erzielte 2016 einen gerundeten Gesamtumsatz von 230 Mio. Euro und beschäftigt rund 560 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2016).



Die Aktien der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG notieren seit dem 1. Dezember 2006 im Prime Standard der Wertpapierbörse in Frankfurt/M. (Deutschland), seit 2011 (Umstellung auf Namensaktien) unter WKN SKWM02 und ISIN DE000SKWM021. (24.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SKW Stahl-Metallurgie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ISIN: DE000SKWM021, WKN: SKWM02, Ticker-Symbol: SK1A).Wie das Unternehmen bekannt gegeben habe, hätten sich die Konsortialbanken mit dem Finanzinvestor Speyside Private Fund Advisers grundsätzlich auf die Übernahme der Forderungen (74 Mio. Euro) aus dem Konsortialkreditvertrag (Volumen von bis zu 86 Mio. Euro; wesentliche Fremdfinanzierung des Konzerns) geeinigt. Der Vorstand möchte sich jetzt kurzfristig mit dem Investor auf weitere Eckpunkte zur Restrukturierung verständigen. Zur Entschuldung und Verbesserung der Bilanzrelationen werde dabei auch über eine Umwandlung von Kreditforderungen in Eigenkapital mittels einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen verhandelt.Nach der Einigung mit den Banken im Dezember 2016 und den bereits erfolgten Ankündigungen durch das Unternehmen komme dieser Vorgang nicht überraschend. Grundsätzlich werte der Analyst die Pläne mit Blick auf die Sanierung und die langfristigen Geschäftsperspektiven der SKW als sinnvoll. Seine Prognosen behalte er bis zur Bekanntgabe genauerer Details aus den Verhandlungen mit Speyside zunächst bei. Die Kursentwicklung der nächsten Monate sollte durch eine hohe Volatilität geprägt und das Aufwärtspotenzial durch die anstehende Kapitalerhöhung begrenzt sein. Auch wenn sich letztlich Erholungstendenzen abgezeichnet hätten, sehe er das Marktumfeld in der Stahlbranche nach wie vor als herausfordernd an.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die SKW Stahl-Metallurgie-Aktie bei einem Kursziel von 2,80 Euro. (Analyse vom 24.07.2017)Xetra-Aktienkurs SKW Stahl-Metallurgie-Aktie:2,444 EUR -3,70% (24.07.2017, 11:03)