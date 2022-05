Die Experten würden davon ausgehen, dass die im Bereich Nachhaltigkeit führenden Anbieter deutlich profitieren dürften. Die Gewinner dieser Entwicklung würden außerdem leichter imstande sein, junge Talente anzuziehen, da die jüngere Generation sensibler für diese Themen sei.



Dies seien insoweit die eindeutig positiven Aspekte. Aus Sicht der Experten mit einem Fragezeichen versehen sei, ob die Regulierung tatsächlich mehr Licht ins Dunkel der Nachhaltigkeits-Kürzel bringe. Es sei zwar eine clevere Idee zu definieren, welche wirtschaftlichen Aktivitäten zu bestimmten Nachhaltigkeitszielen beitragen würden. Und die Green Taxonomy der EU sowie die Indikatoren für Principal Adverse Impacts erscheinen wohldefiniert zu sein und ergeben Sinn, so die Experten von ROBECO. Allerdings seien derzeit weniger als 5% der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Taxonomie definiert. Außerdem würden entweder Daten zu diesen Elementen fehlen oder sie seien von geringer Qualität.



Was die übrigen Elemente der Regulierung betreffe, zum Beispiel gute Unternehmensführung, nachhaltige Investments und die Vermeidung wesentlicher Beeinträchtigungen in Kombination mit sozialen Schutzmaßnahmen, verfolge jeder seinen eigenen Ansatz. Daher werde der Endanleger weiterhin Äpfel mit Birnen vergleichen müssen, bis diese Definitionen einheitlicher würden.



Ein weiterer Aspekt, den die Experten erwähnen möchten, sei der, dass die Bezeichnung einer Anlagestrategie als vorteilhaft im Hinblick auf die Aspekte Umwelt und Gesellschaft (Art. 8) oder ihre Ausrichtung auf ein Nachhaltigkeitsziel (Art. 9) bedeute, dass zu zahlreichen Aspekten berichtet werden müsse (zum Beispiel gute Unternehmensführung, nachhaltige Investments, Principal Adverse Impacts, Taxonomie-Ausrichtung). Wenn man zu diesen Elementen (oder Teilen davon) nicht nur berichten wolle, sondern diese auch steuern möchte, müsse man eine Reihe von Restriktionen auf sein Anlageuniversum anwenden.



Investoren würden sich schlussendlich natürlich nicht nur aufgrund eines hervorragenden Angebots im Bereich Sustainable Investing, sondern auch auf Basis des Anlageerfolgs entscheiden. Der Schlüssel zum Erfolg liege also darin, eine Balance hinsichtlich aller Aspekte zu finden, welche die Regulierung von den Experten verlange. Außerdem müssten die Experten sicherstellen, dass ihre Entscheidungen konform mit ihrer derzeitigen Position im Bereich SI seien und sie gleichzeitig weiterhin imstande seien, genügend finanziellen Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen. Dies sei ein wirklich anspruchsvoller Balanceakt.



Nicht zuletzt wollten die Experten sicherstellen, dass sie die Umsetzung dieser umfangreichen Regulierung nicht davon abhalte, nachhaltiges Wachstum zu finanzieren, was der tatsächliche Zweck der Vorschriften sei. Für die Experten bedeute dies, auf nachhaltige und finanziell sinnvolle Weise in Assets anzulegen sowie ein engagierter und aktiver Eigentümer der Firmen zu sein, in welche die Experten im Auftrag ihrer Anleger investieren würden.



Die rechtlichen Vorschriften würden umfangreiche Nachweise von Asset Managern verlangen, die Produkte als nachhaltig klassifizieren würden. Die Bereitstellung von Daten sei wichtig und insbesondere für den Publikumsfondsvertrieb eine Grundvoraussetzung. Gleichzeitig sei es jedoch wichtig, sich durch die Bereitstellung aller möglichen Angaben und das Ausfüllen von Formularen nicht ablenken zu lassen. Die Experten müssten weiterhin Research betreiben, mit innovativen Anlagelösungen aufwarten, ein partnerschaftliches Verhältnis mit Kunden, anderen Asset Managern, NGOs und Forschern pflegen sowie den Wandel vorantreiben.



Unabhängig davon seien die Experten letztlich überzeugt, dass die Regulierung die Investmentbranche nicht nur zu größerer Transparenz und besserer Vergleichbarkeit veranlassen werde, sondern auch zu besseren Geschäftspraktiken. Was gemessen (und vor allem dokumentiert) werde, werde auch getan werden. (18.05.2022/ac/a/m)







