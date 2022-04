Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Autovermieter SIXT (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) konnte mit seinen vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal überzeugen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das Unternehmen profitiere von einer starken Nachfrage und den gestiegenen Gebrauchtwagenpreisen. Die Aktie habe 5,2% im Plus notiert.



Ebenso mit seinem Vorabzahlen positiv aufgefallen sei der Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE). Auch die Jahresprognose sei bestätigt worden. Nach zeitweise einem prozentual zweistelligen Zuwachs, sei die Aktie mit einem Plus von 3,4% aus dem Handel gegangen. (06.04.2022/ac/a/m)



