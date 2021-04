Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de. (26.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Reisebeschränkungen und Lockdowns hätten 2020 beim Pullacher Unternehmen den Umsatz um rund 39% auf 1,5 Mrd. Euro einbrechen lassen. Auch im ersten Quartal habe SIXT noch unter den Auswirkungen der Corona-Krise gelitten. Es gebe aber Hoffnung: Ein zentraler Wachstumstreiber bleibe der US-Markt. Hier biete sich SIXT nach einem "reopening" des öffentlichen Lebens enormes Potenzial.Die positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs v.a. in den USA, aber auch im europäischen Ausland sowie das weitergeführte strikte Kostenmanagement hätten für im März zu einem positiven Konzernergebnis vor Steuern bei einem operative Konzernumsatz auf Vorjahresniveau geführt. Die gesamte erste Jahreshälfte dürfte operativ dennoch recht holprig werden, im weiteren Jahresverlauf sollte sich das Geschäftsumfeld für den Mobilitätsdienstleister jedoch verbessern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe angedeutet, dass vollständig gegen Corona geimpfte US-Amerikaner vermutlich schon in diesem Sommer wieder die Länder Europas besuchen könnten. Dies sei eine Hoffnung für wieder anziehenden Tourismus und damit bessere Zeiten für die Flugbranche.Aus heutiger Sicht bestehe die Chance, dass der Autovermieter ab dem zweiten Halbjahr die operative Kurve kriege. Die SIXT-Aktie nehme diese Entwicklung bereits vorweg. Mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 115,25 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert werden. Im Anschluss dürfte der Titel Kurs auf die Analystenziele nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SIXT St.-Aktie: