135,20 EUR -0,15% (03.03.2022, 14:20)



135,20 EUR +0,45% (03.03.2022, 14:21)



DE0007231326



723132



SIX2



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (03.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) unter die Lupe.Der Autovermieter habe das Jahr 2021 mit dem höchsten Vorsteuergewinn seiner Geschichte abgeschlossen. Zur Belohnung werde die Dividende kräftig hochgesetzt. Der Ausblick falle zwar noch recht zurückhaltend aus. Analysten würden sich dennoch sehr zufrieden mit den Zahlen zeigen. Zur Belohnung winke der MDAX-Aufstieg.Über das Zahlenwerk von SIXT habe DER AKTIONÄR bereits berichtet. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden: Jefferies habe das Rating für die Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Wie vom Markt erwartet, hätten die Resultate des Autovermieters von starkem Wachstum gezeugt, so Analyst Constantin Hesse. Das Zusammenspiel von hoher Nachfrage und anhaltender Fahrzeugknappheit habe die Entwicklung angetrieben.Dirk Schlamp von der DZ BANK ("kaufen") habe den fairen Wert zwar von 190 auf 170 Euro reduziert. Aufgrund des Krieges in der Ukraine seien aber die Risiken für den Reisesektor gestiegen, weshalb er die Risikoparameter in seinem Bewertungsmodell angepasst habe, so der Experte. Am Ende sehe er damit allerdings immer noch rund 25 Prozent Aufwärtspotenzial.Warburg Research bleibe bei der Kaufempfehlung mit Ziel 162 Euro. Die Höhe der vom Autovermieter vorgeschlagenen Dividende habe positiv überrascht, so Analyst Marc-Rene Tonn. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn 2022 liege in der oberen Hälfte der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne.DER AKTIONÄR halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung zum SIXT-Konzern fest. Trübe sich das Marktumfeld in den nächsten Wochen nicht zu sehr ein, sollte die Stammaktie die 200-Tage-Linie (aktuell bei 134,51 Euro) wieder nachhaltig überwinden und Kurs auf die Analystenziele nehmen. Die hohe Dividende (rund drei Prozent) dürfte weitere Anleger auf den Wert aufmerksam machen. Kurzfristig könnte (!) zudem der mögliche Aufstieg in den MDAX zum 21. März für frische Impulse sorgen. Eine Entscheidung fällt hier heute Abend nach US-Börsenschluss, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link