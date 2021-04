Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de. (21.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.SIXT habe die Coronakrise genutzt, um strategisch bedeutsame Akquisitionen vorzunehmen, sich personell substanziell zu verstärken und seine Marktposition international auszubauen. Die erste Jahreshälfte dürfte operativ noch recht holprig werden, im weiteren Jahresverlauf sollte sich das Geschäftsumfeld aber verbessern. Analysten würden für die Aktie daher noch Luft nach oben sehen.Reisebeschränkungen und Lockdowns hätten 2020 bei SIXT den Umsatz um rund 39 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro einbrechen lassen. Obwohl der Mobilitätsdienstleister die Autoflotte um ein Viertel verkleinert, 1.200 Stellen abgebaut und viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt habe, sei das Ergebnis vor Steuern mit minus 81,5 Millionen Euro in die roten Zahlen gerutscht.Doch die Talsohle scheine durchschritten. Der Autovermieter rechne 2021 mit einem Anstieg der Erlöse aus dem Vermietungsgeschäft (operativer Konzernumsatz) und beim Vorsteuergewinn. Dieser Trend sei gestern auf einer Analystenveranstaltung bestätigt worden.Hauck & Aufhäuser ("buy") habe das Kursziel für die SIXT-Stammaktien daher von 120 auf 130 Euro angehoben. Die Veranstaltung habe seine positive Einschätzung des Autovermieters bestätigt, so Analyst Simon. Sixt sollte im laufenden Jahr eine starke Erholung von den Corona-Einbußen verzeichnen.Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Startschuss fällt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link