Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (18.03.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die Investitionsbereitschaft der Industriekundschaft steige, wie es auch die Frühindikatoren aus dem deutschen Maschinenbau avisieren würden, wieder an, schreiben die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/M. Und sie würden betonen, dass die jetzt veröffentlichten 2020er KPI's, mit einem Orderbestand von auf ca. EUR 76 Mio. (ca. +190% YoY) diesen Trend beim Spezialmaschinebauer aus Kahl am Main bestätigen würden.Aber die Corona-bedingten Belastungen hätten aktuell noch angehalten, was bei SINGULUS weiterhin Kurzarbeit bedeute. Die Aktienexperten würden also ein "noch ruhiges" Q1/21 und - wenn die Impfkampagnen ab Q2/21 deutlich an Breite und Geschwindigkeit gewonnen habe - eine sehr deutliche Erholung des Geschäftsgangs im weiteren Jahresverlauf 2021 erwarten.Mit der für den Mai 2021 avisierten Fremdkapital-Prolongation sinke das Finanzrisiko dann beträchtlich und der Weg zum WP-Testat (Stichwort "positive Fortführungsprognose") wäre aus heutiger Sicht frei. Denn durch die Vorab-Einigung mit ca. 25% der Anleihegläubiger sei die Gläubigerzustimmung - wohl in zwei separaten Versammlungen (siehe § 15, Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)) - möglich und nach Einschätzung der Analysten wohl erreichbar.Aus Gründen der Vorsicht bleibt die Anhebung allerdings moderat, obgleich der Bewertungsabschlag zu den Peers immer noch ausgeprägt sei, betonen die Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, gleichzeitig und bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung für die SINGULUS-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link