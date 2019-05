Düsseldorf-Aktienkurs SINA-Aktie:

35,74 EUR -2,06% (27.05.2019, 13:15)



NASDAQ-Aktienkurs SINA-Aktie:

40,13 USD +0,22% (27.05.2019, 14:51, vorbörslich)



ISIN SINA-Aktie:

KYG814771047



WKN SINA-Aktie:

929917



Ticker-Symbol SINA-Aktie Deutschland:

YIN



NASDAQ Ticker-Symbol SINA-Aktie:

SINA



Kurzprofil SINA Corp.:



SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) ist ein chinesisches Unternehmen aus dem Bereich Online-Medien. Das digitale Mediennetzwerk von SINA.com (Portal) SINA.cn (mobiles Portal) und Weibo.com (Social Media) ermögliche Internetnutzern Zugang zu professionellen Medieninhalten und Nutzer-generiertem Conent.

(27.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SINA-Aktienanalyse der Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company die Aktien von SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) nach wie vor zum Kauf.Die Quartalszahlen von SINA Corp. seien durchwachsen ausgefallen. Laut dem Management könnten die Umsatzplanungen für 2019 Abwärtsrisiken aufweisen. Das Werbegeschäft sowohl bei Weibo als auch SINA selbst leide weiterhin am in der Branche vorherrschenden Gegenwind.Analystin Fawne Jiang reduziert das Kursziel für die SINA-Aktie von 108,00 auf 78,00 USD.In ihrer SINA-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Benchmark Company das "buy"-Rating.