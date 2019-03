Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (18.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die die Online-Apotheke habe am Freitag den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 veröffentlicht. Wie bereits per vorläufigen Ergebnissen bekannt gegeben habe, seien die Erlöse um über 90% auf 540 Mio. Euro gestiegen. Die EBITDA-Marge habe von minus -3% auf -2,2% verbessert werden können. Für das laufende Jahr wolle die SHOP APOTHEKE Europe auf größere Zukäufe verzichten und sich auf das organische Wachstum fokussieren. Das Management peile einen Zuwachs von etwa 30% auf rund 700 Mio. Euro an. Die angepeilte EBITDA-Marge solle sich mindestens auf Vorjahresniveau bewegen. Bei dieser Kennzahl habe sich "Der Aktionär" eine deutliche Verbesserung erhofft, mit schwarzen Zahlen werde es dieses Jahr also noch nichts.Der Weg für das E-Rezept werde sukzessive frei gemacht. "Das elektronische Rezept soll laut Gesundheitsminister Spahn 2020 kommen. Davon wollen wir profitieren", so der Finanzvorstand von SHOP APOTHEKE Europe, Dr. Ulrich Wandel, gegenüber dem "Aktionär".Die SHOP APOTHEKE Europe habe am Freitag die Anleger mit dem Zahlenwerk und Ausblick überzeugt. Die Aktie habe kräftig zulegen können. Mutige Anleger sollten bei der Online-Apotheke wieder einen Fuß in die Tür stellen und den Stopp bei 31 Euro platzieren! Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)