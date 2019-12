XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (20.12.2019/ac/a/nw)



Der E-Commerce sei seit Jahren in aller Munde. In den kommenden Jahren richte sich vor allem der Fokus auf die Einführung des elektronischen Rezeptes (E-Rezept) in Deutschland. Die Shop Apotheke Europe möchte davon profitieren. CEO Stefan Feltens erwarte einen nennenswerten Effekt auf das operative Geschäft ab Mitte 2021. Nicht minder spannend: Die Einführung eines "Marktplatzmodells", welches im kommenden Jahr ausgerollt werden solle. Kurzum: Die Shop Apotheke Europe stelle die Weichen für die Zukunft und plane mit einem Break-even auf bereinigter EBITDA-Basis im kommenden Jahr.Aber auch die Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) rüste sich für den Launch des E-Rezeptes in Deutschland. Dank einer aggressiven Akquisitionspolitik hätten die Schweizer den Marktanteil in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Nicht minder spannend: Das "Shop-in-Shop-Konzept", welches Zur Rose gemeinsam mit dem Detailhandelsunternehmen Migros ausrolle.Sowohl die Aktie der Shop Apotheke Europe als auch Zur Rose seien zuletzt aus der Lethargie erwacht. Die Papiere des Schweizer Vertreters hätten erst kürzlich ein Kaufsignal geliefert. Gelinge es den Versandapotheken, in den nächsten Jahren nachhaltig in schwarze Zahlen vorzudringen, sollten die Aktien in höhere Kursregionen vorstoßen.