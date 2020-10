Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 5,5 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.06.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.



Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. (28.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am heutigen Mittwoch stünden am deutschen Aktienmarkt ganz klar die Krisen-Profiteure im Blickpunkt des Anlegerinteresses. Im DAX führe Delivery Hero mit großem Abstand die Gewinnerliste an, im MDAX würden Aktien wie SHOP APOTHEKE EUROPE und HelloFresh zu den absoluten Top-Performern gehören. Lange Zeit sei auch die Aktie von TeamViewer mit ganz oben zu finden gewesen - das Unternehmen profitiere vom Trend zum Home Office. Das Papier habe allerdings im Laufe des Tages deutlich Federn lassen müssen.Delivery Hero hätten am Mittwoch einmal mehr ihre Rolle als Krisengewinner ausgespielt und im sehr schwachen DAX um mehr als vier Prozent zugelegt. Der Essenslieferant verzeichne Rekordbestellungen, weshalb der Konzern nun seine Umsatzprognose leicht erhöht habe. Analysten hätten die Zahlen für das dritte Quartal gelobt. Sie hätten seine hohen Erwartungen an den Lieferdienst manifestiert, habe etwa Giles Thorne von Jefferies geschrieben. In die Karten spiele Delivery Hero nun auch der sich abzeichnende Lockdown in Deutschland.Bund und Länder würden an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Eine weitere Verschärfung der Beschränkungen zeichne sich ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle etwa Restaurants für einen Monat schließen. Essengehen falle damit für die Menschen flach, Bestellungen der Speisen nach Hause würden zunehmen, was gut für Delivery Hero sei.Gut wäre dies aber insbesondere auch für HelloFresh, weswegen die Aktie des Kochboxenversenders im MDAX zu den Top-Gewinnern zähle."Der Aktionär" bleibt bei den Aktien der SHOP APOTHEKE und HelloFresh weiter optimistisch. Anleger lassen hier die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 28.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Delivery Hero.