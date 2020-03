Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (17.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Wie bereits im Rahmen der vorläufiger Eckdaten für 2019 vorgelegt, sei der SHOP APOTHEKE EUROPE eine Umsatzsteigerung von 30 Prozent auf 701 Mio. Euro gelungen. Für eine Überraschung sorge indes die klar verbesserte EBITDA-Marge in Q4. Für 2020 strebe das Unternehmen erneut ein starkes Umsatzwachstum und deutliche Margensteigerungen an.Im Geschäftsjahr 2019 habe SHOP APOTHEKE EUROPE eine bereinigte EBITDA-Marge 2019 von minus 1,9 Prozent erreicht, welche deutlich über dem eigenen Zielkorridor von minus 2,2 bis minus 2,3 Prozent gelegen habe. Die erfreuliche Entwicklung basiere auf einem Q4. In diesem Berichtszeitraum habe diese Marge nur minus 1,0 Prozent betragen.Für 2020 rechne das Unternehmen mit einem "organisch getriebenen" Wachstum von 20 Prozent und dem Break-even auf bereinigter EBITDA-Basis.Natürlich betreffe die SHOP APOTHEKE EUROPE auch die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus. "Der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter und die bestmögliche Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden sind unser Hauptaugenmerk in diesen herausfordernden Wochen", erkläre SHOP APOTHEKE-Chef Stefan Feltens die Lage. "Zurzeit verzeichnen wir noch keine Störungen in der Lieferkette oder Einschränkungen im Betriebsablauf. Dies könnte sich aber abhängig von der weiteren Entwicklung des Ausbruchs ändern. Wir agieren daher aktuell in einem von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld."Die SHOP APOTHEKE-Aktie bleibt für spekulative Anleger eine attraktive, langfristige Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link