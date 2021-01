XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

155,60 EUR -6,15% (14.01.2021, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

157,20 EUR -4,03% (14.01.2021, 11:40)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Deutschland SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 5,9 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.09.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (14.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Das Allzeithoch im Blick - AktienanalyseSHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist einer unser Dauerfavoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Leser des "ZertifikateJournals" hätten mit mehreren Empfehlungen seit 2019 bis zu 800 Prozent verdienen können. Mit einem Plus von 221,6 Prozent sei die SHOP APOTHEKE-Aktie 2020 dank mehreren Prognoseanhebungen der Top-Performer im MDAX gewesen.Das Unternehmen profitiere davon, dass die Menschen ihre Medikamente verstärkt online bestellen würden. Auch 2021 sei der Titel mit einem Plus von bis dato fast zehn Prozent gut aus den Startlöchern gekommen. Jüngster Kurstreiber seien die vorläufigen 2020er Zahlen gewesen. Demnach sei der Umsatz im Vergleich zu 2019 um 38 Prozent auf 968 Mio. Euro gestiegen. Damit sei das Wachstum etwas höher ausgefallen, als der Konzern zuletzt in Aussicht gestellt und Experten erwartet hätten.Durch den jüngsten Kurssprung rücke nun sogar das Allzeithoch bei knapp 170 Euro in Reichweite. Die Analysten der Bank of America würden sogar einen Anstieg auf 200 Euro für möglich halten. Denn das elektronische Rezept (E-Rezept) sollte dem Konzern bedeutende Wachstumschancen eröffnen. Mit großem Optimismus sähen die Experten daher der Einführung 2022 entgegen. Explizit würden sie die Aktie der SHOP APOTHEKE für eine attraktive Investitionsmöglichkeit in einen der letzten Einzelhandelsbereiche halten, der online noch in den Kinderschuhen stecke.Alles in allem sehen die Experten vom "ZertifikateJournal" also keinerlei Grund, von Long-Investments in die SHOP APOTHEKE-Aktie abzurücken. (Ausgabe 01/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: