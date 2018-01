SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.555,00 CHF +0,59% (24.01.2018, 15:38)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig (24.01.2018/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) von 2.400 auf 2.500 CHF.Nicht gut genug? Ohne energiebezogene Aktivitäten seien die 2H17-Ergebnisse enttäuschend gewesen. Ohne "Einmaleffekte" bei TRP, GIS und CR (Erholung bei E&E dank sehr einfacher Vergleichsbasis - Vertragsverlust im 2H16) seien weder das Wachstum noch die Rentabilität beeindruckend gewesen. Zudem sei das Wachstum durch das zweistellige Wachstum bei Clinical Research, einer nicht strategische Aktivität, aufgebläht worden. Mit anderen Worten sei die zugrunde liegende Performance der strategischen Aktivitäten, die für den 2020-Plan entscheidend seien, noch nicht auf Hochtouren gelaufen.Zielvorgaben für 2020: SGS müsste die Rentabilität in den nächsten drei Jahren um CHF 400 Mio. erhöhen, um das Margenziel von 18% zu erreichen. Unter Annahme eines Wachstums von 7 bis 8% (organisch und M&A) ergebe sich eine Marge von über 20% für die strategischen Aktivitäten. SGS habe noch nie eine so hohe Marge erreicht, weder organisch noch auf Basis von M&A (ohne Übernahme von ITV im Jahr 2010). Es sei dem Analysten weiterhin nicht klar, wie SGS dieses Ziel erreichen wolle.Verwendung der Barmittel: 1/3 für M&A und die organische Entwicklung, 2/3 für Dividenden (ggü. durchschnittlich 43%/57% von GJ11 bis GJ17). Letzten Oktober habe das Management mit einer "ausgeglicheneren" Barmittelgleichung gerechnet. Dies sei bisher noch nicht der Fall gewesen.Jean-Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die SGS-Aktie bestätigt und das Kursziel von 2.400 auf 2.500 CHF angehoben. (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze SGS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SGS-Aktie:2.176,00 EUR +0,93% (24.01.2018, 15:33)