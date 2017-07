ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (10.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Jean-Philippe Bertschy, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).SGS übernimmt Central Illinois Grain Inspection (CIGI) in den USA. Das Unternehmen sei eine USDA-lizensierte Firma, die auf die Inspektion von Getreide und Getreidebeiprodukten spezialisiert sei, wie sie bei Exporten ins Ausland oder Qualitätsstreitigkeiten im Inland gefordert seien. CIGI habe im letzten Jahr mit 15 Beschäftigten einen Umsatz von CHF 1 Mio. erwirtschaftet.SGS habe 2017 damit bisher sechs Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von weniger als CHF 15 Mio. aufgekauft. Wenn das Unternehmen sein eigenes Ziel eines akquirierten Umsatzes von CHF 1 Mrd. bis 2020 erreichen wolle, müssen künftig mehr oder größere Übernahmen getätigt werden.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 2.150. (Analyse vom 10.07.2017)Tradegate-Aktienkurs SGS-Aktie:2.083,26 EUR (07.07.2017)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:CHF 2.287,00 (07.07.2017)