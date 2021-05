XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

6,25 EUR +0,32% (12.05.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

6,25 EUR +0,81% (12.05.2021, 22:26)



ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (12.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon sei im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Überschuss habe 6,1 Millionen Euro betragen, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe SGL Carbon noch einen Verlust von 4,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe auch dank des Sparkurses um rund 14 Prozent auf 33 Millionen Euro zugelegt. Die Jahresziele habe das Unternehmen bestätigt."Unser Ergebnis im ersten Quartal zeigt, dass wir - trotz des nach wie vor bestehenden Gegenwinds in einigen unserer Märkte - liefern", habe der Vorstandsvorsitzende Torsten Derr gesagt. Dabei spiele das weltweite Restrukturierungs- und Transformationsprogramm eine wichtige Rolle, bei dem das Unternehmen sehr gut vorankomme. Aber auch operativ gebe es einige Bereiche, die wieder eine zunehmende Nachfrage sähen und nun gestärkt aus der Krise kommen würden.Um den Kohlefaserspezialisten wieder profitabler zu machen, wolle das Management unter anderem 500 Stellen abbauen. Ende März habe SGL Carbon 4.746 beschäftigt - rund zwei Prozent weniger als noch Ende 2020. Zudem solle es nach dem im Herbst beschlossenen Plan umfangreiche Einsparungen bei den Sachkosten geben. Insgesamt würden Ergebnisverbesserungen von über 100 Millionen Euro pro Jahr bis 2023 angepeilt.Im ersten Quartal seien die Erlöse um 2,1 Prozent auf 241,5 Millionen Euro geschrumpft. Während das SGL Carbon im Bereich des automobilen Leichtbaus sowie in der Halbleiterindustrie von einer wieder anziehenden Konjunktur profitiert habe, leide das spätzyklische Graphitgeschäft für industrielle Anwendungen und die Nachfrage nach Lösungen für die Chemiebranche weiter unter einer pandemiebedingten Schwäche. Der Auftragseingang der letzten Monate deute jedoch in der Chemie auf eine spürbare Erholung hin, habe es weiter geheißen.Die Aktie von SGL Carbon notiere am heutigen Mittwoch leicht im Plus bei 6,26 Euro. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gilt, ist das Februar-Hoch bei 7,52 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SGL Carbon-Aktie. (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie: