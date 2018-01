ISIN SGL CARBON-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL CARBON-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit.



Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.



Mit weltweit 34 Produktionsstandorten, davon 18 in Europa, 9 in Nordamerika und 7 in Asien sowie einem Service-Netz in über 100 Ländern ist die SGL Group global aufgestellt. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten ca. 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1.323 Mio. Euro. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (15.01.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktie: Bullische Flagge vor Auflösung? ChartanalyseDas Wertpapier des führenden Herstellers von Verbundmaterialien SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) zeigt seit Anfang Dezember wieder eine positive Grundtendenz und konnte bis auf ein Niveau von rund 13,00 Euro zulegen - jetzt gilt es eine bullische Flagge aus den letzten Tagen erfolgreich zur Oberseite aufzulösen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit sollte auch die übergeordnete Anstiegsphase seit Anfang 2017 weiter fortgesetzt werden und der Aktie erlauben, den schon seit Längerem im Aufbau befindlichen Boden weiter voranzutreiben. Das Wertpapier hänge nämlich vielen andern Werten stark hinterher und weise einen gewissen Nachholbedarf auf. Möglicherweise stelle sich das Papier demnächst noch als kurzfristiges Zugpferd im SDAX heraus und könne entsprechend auf der Long-Seite gehandelt werden - die Voraussetzungen hierfür stünden derzeit denkbar günstig.Noch aber konsolidiert SGL CARBON um den Wochenschlusskurs herum, erst ein nachhaltiger Kursanstieg über die Marke von 12,55 Euro kann weiteres Kurspotenzial zunächst an die Vorhochs bei 12,94 Euro freisetzen, darüber sogar bis 13,67 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.01.2018)Börsenplätze SGL CARBON-Aktie:12,39 EUR -0,16% (15.01.2018, 10:13)Tradegate-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:12,55 EUR +1,33% (15.01.2018, 10:31)