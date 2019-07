Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

12,45 EUR -1,19% (16.07.2019, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

12,40 EUR -2,75% (16.07.2019, 11:04)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 35.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (16.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) "verkaufen" auf "hinzufügen" herauf.SFC Energy habe 2,7 Mio. Aktien platziert und einen Bruttoerlös von EUR 27 Mio. erzielt. Angesichts der Tatsache, dass sich das Eigenkapital Ende 2018 auf EUR 18 Mio. belaufen habe, sehe der Analyst den Umfang der Kapitalerhöhung als spektakulären Erfolg für das Unternehmen an. Er gehe davon aus, dass die Eigenkapitalquote von 43% Ende 2018 auf ca. 62% Ende 2019 steige. Er sei davon überzeugt, dass SFC basierend auf einer starken Cash-Position von ca. EUR 30 Mio. das Wachstum organisch und/ oder durch Akquisitionen beschleunigen werde.Der Analyst habe daher seine mittelfristigen Prognosen erhöht. Darüber hinaus habe er seinen WACC aufgrund des verringerten bilanziellen und finanziellen Risikos reduziert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 12,60 (zuvor: EUR 11,30).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: