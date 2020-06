Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel, Nikola, PowerCell und Co seien in aller Munde. Doch auch in Deutschland gebe es Player, die im hochinteressanten Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Bereich agieren würden. Dazu zähle die an der Börse notierte SFC Energy. Zu Wochenbeginn habe der Hot-Stock mit einem neuen Auftrag bei den Anlegern punkten können.Die Gesellschaft habe einen großvolumigen Abrufauftrag über Wasserstoff-Brennstoffzellen erhalten. Diese Order sei Teil des Rahmenvertrages zwischen SFC Energy und adKor, habe das Unternehmen mitgeteilt. Der Auftragsgegenwert werde auf über 2,5 Millionen Euro beziffert."In Deutschland findet ein wichtiger Umdenkprozess hin zu nachhaltiger Energieversorgung statt. Das jüngst beschlossene Konjunkturprogramm der Bundesregierung belegt dies eindrucksvoll", so SFC-Energy-CEO Dr. Peter Podesser. "Als Pionier der Brennstoffzellen-Technologie freuen wir uns, diesen Prozess nicht nur begleiten, sondern auch mit unserer langjährigen Erfahrung prägen zu können. Wasserstoff und Brennstoffzellen sind hier Schlüsseltechnologien, die saubere Energie speicher- und transportierbar, aber auch dezentral auf die Anforderungen des Nutzers angepasst einsetzbar machen", präzisiere der Firmenlenker.