Die Aktie von SFC sei derzeit in Deutschland fast der einzige "pure Play" in der Diskussion um die absoluten Trendthemen bezüglich Klimawandel und sauberer Energie. Mit der Brennstoffzelle werde eine saubere Energie erzeugt, die nunmehr vor dem finalen Durchbruch stehen könnte. SFC treffe den Nerv der Zeit. Man sollte das Bezugsrecht ausüben.



Kurse um 12 Euro sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bei der SFC Energy-Aktie als neue Kaufchance. (Analyse vom 09.07.2019)



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (09.07.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.SFC Energy hole sich frisches Kapital. Über eine Bezugsrechtskapitalerhöhung sammle die in Brunnthal ansässige Gesellschaft rund 27 Mio. Euro ein. Insgesamt würden 2,7 Mio. Aktien zum Preis von 10 Euro verkauft. Aktionäre könnten für je 4 gehaltene Aktien von SFC 1 neue Aktie erwerben. Kein Aktionär werde bei dieser Kapitalerhöhung benachteiligt. Im Vorfeld der Kapitalerhöhung habe die Aktie den Handel bei 14,70 Euro beendet. Das relative hohe Delta zum Bezugspreis verwundere.Ein höherer Bezugspreis wäre möglich gewesen. "Unsere Aktie ist vor allem in den letzten 6 Wochen stark angestiegen. Noch Mitte Mai notierte sie bei 11 Euro. In Relation zum 3- oder 6-Monatsdurchschnitt ist die Differenz moderat. Es war nicht unser Ziel, bei dieser Kapitalerhöhung auf einem hohen Niveau abzukassieren, sondern in erster Linie, neue Investoren zu finden, die uns länger begleiten wollen", habe CEO Peter Podesser im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Die Gewinnung von neuen Aktionären sei nur möglich gewesen, da mit HPE Pro Institutional, Havensight Capital und Conduit Ventures drei der bisher größten Anteilseigner auf die Ausübung ihres Bezugsrechts verzichtet hätten. Die Vorabplatzierung sei erfolgt und sei mehrfach überzeichnet gewesen, sodass die Orders im Schnitt nur zu etwa 40% bedient worden seien. Der Verzicht zur Ausübung des Bezugsrechts der drei Großaktionäre sei nicht negativ.Conduit sei schon seit 2009 investiert, HPE und Havensight seit 2011. Das Trio habe bewegte Zeiten mit SFC hinter sich. Über einen Zeitraum von gut zehn Jahren sei es nicht ideal gelaufen. Mehrere Kapitalmaßnahmen seien notwendig gewesen, um das Überleben zu sichern. Nach dem IPO in 2007 sei es zunächst eigentlich nur abwärts gegangen. Ende 2016 hätten die Anteilsscheine bei fast 2 Euro notiert. Erst seit 2017 gehe es wieder kräftig bergauf. Inzwischen sei das Investment des Trios deutlich im Plus. Eigentlich hätten die Private Equity-Investoren den Plan, sich bei SFC zu verabschieden. Da es nun stark brumme und sich das gesamte Umfeld (Klimawandel und Reduktion des CO2-Ausstoßes) für SFC drastisch gedreht habe, hätten sich die Investoren dazu entschieden, noch investiert zu bleiben, aber eben nicht mehr weiter zu investieren.Die restlichen Anteilseigner dürften ihr Bezugsrecht voll ausüben. Podessser sei selbst Aktionär und werde sein Bezugsrecht natürlich auch entsprechend ausüben. Die Kapitalerhöhung sei schon heute ein voller Erfolg, und die Experten würden es als sehr lobenswert erachten, dass Podesser den hohen Kurs nicht ausgenutzt habe, um "oben" die Kasse zu füllen. Viele Firmen hätten dies anders gemacht. "Ich bin mir sicher, dass sich dies auszahlt und freue mich, wenn auch unsere Investoren glücklich sind."Bekanntlich unterteile SFC das Geschäft in vier Bereiche: Öl & Gas, Defense & Security sowie Industry und Clean Energy & Mobility. Alle Segmente würden sich gut entwickeln. Im Bereich Öl & Gas bediene SFC vor allem Kunden aus Kanada, die witterungsbedingt auch noch in Q2 die Arbeiten wegen Frostes teilweise nicht hätten umsetzen können. Hier werde das zweite Halbjahr entsprechend deutlich stärker ausfallen. Für die Sparte Defense & Security zeige sich der CEO sehr zuversichtlich, in der zweiten Jahreshälfte neue Projekte zu gewinnen. "Nicht nur aus Deutschland. Das Interesse auch von vielen anderen Ländern zieht merklich an."Spannend werde es sicherlich in naher Zukunft auch im Bereich Clean Energy & Mobility. "Wir arbeiten mit mehreren Kunden im Bereich Zusatzstrom für Fahrzeuge durch Brennstoffzellen. Wir wollen kein Automobilzulieferer werden, sehen aber in der Hybridisierung von Batterie und Brennstoffzelle großes Potenzial auch für den Antrieb und können uns vorstellen, hier Technologielieferant zu sein."Großes Potenzial sehe der CEO zum Beispiel beim Thema 5G. "Beim Aufbau des 5G-Netzes braucht es Funkmasten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dazu notwendigen Verstärker mit einem Dieselaggregat betrieben werden. Je nach geforderter Leistung kann hier die EFOY Brennstoffzelle oder auch die neue, mit Wasserstoff betriebene Jupiter-Plattform eingesetzt werden." Nicht nur deshalb arbeite SFC unter Volldampf an der Einführung der neu entwickelten Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung. Schon im zweiten Halbjahr solle die Produktion starten. Mit dieser Technologie könne SFC neue Anwendungen an bestehende Kunden liefern als auch ganz neue Märkte bedienen.