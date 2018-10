Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 38.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (09.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Das Management rund um SFC-CEO Dr. Peter Podesser habe zuletzt viele Aufträge aus den verschiedensten Anwendungsbereichen vermelden können. Und die Expansion gewinne an Fahrt. Nicht minder spannend: der neue autarke Sicherheitsroboter, den SFC Energy gemeinsam mit dem Singapur-Partner OneBerry Technologies entwickelt habe.Mithilfe des Roboters sollten Sicherheits-, Überwachungs-, Marketing- und Verwaltungsfunktionen übernommen werden. Der Vorteil gegenüber batteriebetriebenen Technologien dank der integrierten EFOY-Brennstoffzelle von SFC Energy: kein Wiederaufladen zwischen den Einsätzen bei einer gleichzeitig sauberen Energieerzeugung. "Wir haben gemeinsam mit unserem langjährigen Partner OneBerry unsere EFOY-Pro-Brennstoffzelle in den RoboGuardTM integriert. Diese hocheffiziente, umweltfreundliche Stromversorgung macht ihn einzigartig im Markt: Die enorme Flexibilität und hohe Rentabilität dank Brennstoffzelle sind genau das, was unsere internationale Kundenbasis dringend braucht", so Podesser.Mit der Technologie treffe SFC Energy den Nerv der Zeit. Wegen der anhaltenden Flüchtlingskrise und mangelhafter innerer Sicherheit könnte die Robotertechnologie schnell Anklang finden und SFC Energy langfristig einen zusätzlichen Umsatzschub verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link