Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

26,95 EUR -1,64% (10.03.2022, 17:45)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

27,10 EUR -3,56% (10.03.2022, 17:29)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (10.03.2022/ac/a/nw)





Brunnthal (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC verringert Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der SFC Energy AG moderat:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC haben sich aus ihrem Engagement in den Aktien des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) weiter zurückgezogen.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 09.03.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,54% auf 0,49% der SFC Energy-Aktien abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SFC Energy-Aktien:0,49% Voleon Capital Management LP (07.03.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,98% der SFC Energy-Aktien.