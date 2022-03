Aktien von SFC Energy befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



04.03.2022



24,25 EUR +2,32% (04.03.2022, 09:24)



DE0007568578



756857



F3C



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (04.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Das angekündigte "Sonderbudget" in Höhe von satten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr habe Anleger in Ekstase versetzt. Die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Co seien daraufhin förmlich durch die Decke gegangen. Weniger im Fokus stehe indes bisher das Papier von SFC Energy, obwohl das Unternehmen sich von den geplanten Investitionen eine Belebung der Auftragslage verspreche."Der Aktionär" habe bei SFC Energy nachgefragt, welchen Einfluss der Konflikt in Osteuropa auf das Geschäft habe und wie wichtig Russland und die Ukraine seien. "Beide Märkte sind bis heute noch nicht wesentlich für Brennstoffzellen", heiße es von Unternehmensseite.In der Vergangenheit habe SFC Energy seine Produkte zur netzunabhängigen Stromversorgung auch an die Bundeswehr geliefert. Es liege also nahe, dass das Unternehmen auch von den geplanten milliardenschweren Investitionen profitieren könnte.Während Rheinmetall, Hensoldt und Co kräftig auf das geplante "Sonderbudget" reagiert hätten, habe sich die Aktie von SFC Energy bis dato nur moderat von den Tiefständen lösen können. Der Nebenwert fliege noch unter dem Radar vieler Investoren. Stelle sich der Newsflow ein und das Unternehmen erhalte frische Aufträge von der Bundeswehr, dürfte der Titel weitaus höher notieren.Im Real-Depot des "Aktionär" wird auf dieses Szenario spekuliert. Anleger sollten aber Geduld mitbringen, so Michel Doepke. (Analyse vom 04.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link