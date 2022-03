1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.



5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SCHUMAG-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SCHUMAG-Aktie:

1,74 EUR 0,00% (21.03.2022, 10:00)



ISIN SCHUMAG-Aktie:

DE0007216707



WKN SCHUMAG-Aktie:

721670



Ticker-Symbol SCHUMAG-Aktie:

SCM



Kurzprofil SCHUMAG AG:



Die Firma SCHUMAG (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM) ist ein Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Stahl- und NE-Industrie, Präzisionsteilen nach Kundenzeichnung und Präzisions-Normteilen für Stanzwerkzeuge und Formenbau. Aus den Anfängen einer Nadelmanufaktur im Jahre 1830 entstand über die Erweiterung des Produktprogramms auf Präzisionsteile für die Uhrenindustrie ein Fertigungsunternehmen, dessen Produkte im Automobilbau, in der Medizintechnik und in weiteren Bereichen eingesetzt werden. (21.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SCHUMAG-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft die Aktie der SCHUMAG AG (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM) in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" zurück.Nachdem die SCHUMAG AG bis November 2020 noch Kurzarbeit angemeldet habe, habe sich das Unternehmen seit Jahresbeginn 2021 mit einer sprunghaft angestiegenen und nachhaltig erhöhten Nachfrage konfrontiert gesehen. Zwar seien diverse Initiativen zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung umgesetzt und weitere Investitionen in die maschinelle Ausstattung getätigt worden. Diese Maßnahmen hätten jedoch noch nicht ihre volle Wirkung entfaltet. Daher habe zur Bewältigung des massiv gewachsenen Auftragsanfalls auf Wochenendarbeit und zusätzliches Fremdpersonal zurückgegriffen werden müssen, woraus entsprechende Mehrkosten resultiert hätten. Zudem habe das gestiegene Geschäftsvolumen aufgrund des veralteten Maschinenparks, der liquiditätsbedingt nur sukzessive erneuert werden könne, zu deutlich erhöhten Instandhaltungsaufwendungen geführt.Trotz allem habe die Produktionsleistung infolge der maschinell bedingten Kapazitätsgrenzen jedoch letztlich nicht in dem zur Abarbeitung des anhaltend hohen Orderaufkommens erforderlichen Maße gesteigert werden können. So habe sich zum einen ein zunehmender Lieferrückstand aufgebaut. Zum anderen hätten sich die gestiegenen Aufwendungen noch nicht vollumfänglich in der Gesamtleistung niedergeschlagen. Auch infolge höher als erwartet ausgefallener Sondererträge habe SCHUMAG das vergangene Geschäftsjahr 2020/21 aber dennoch ertragsseitig sowohl über den eigenen als auch den Prognosen der Aktienanalysten von GSC Research abschließen können. Dabei sei auch ein positives Nachsteuerergebnis zum Ausweis gekommen.Die Unternehmensprognose für das am 30. September endende laufende Geschäftsjahr 2021/22 sehe jedoch auf Grundlage eines konservativen Szenarios trotz erneut zu erwartender nennenswerter Sondererträge ein wieder deutlich negatives EBIT. Ursächlich hierfür seien neben den anhaltenden Corona-bedingten und beschaffungsseitigen Unwägbarkeiten die aufgrund der personellen, strukturellen und maschinellen Aufstellung des Unternehmens weiterhin bestehenden Herausforderungen. Hinzu kämen nun die momentan noch nicht abschätzbaren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs insbesondere auf die Rohstoff- und Energiepreise.Dennoch würden die Aktienanalysten von GSC Research auf aktueller Basis davon ausgehen, dass die Gesellschaft im kommenden Geschäftsjahr 2022/23 auf EBIT-Ebene und in 2023/24 auch unter dem Strich den Break-even erreichen könne. Dabei würden die Aktienanalysten von GSC Research erwarten, dass sich die anhaltenden Investitionen in Menschen und Maschinen sukzessive in einer steigenden Produktivität, Effizienz und Profitabilität niederschlagen würden. So sollte zum einen die Personalaufwandsquote im Zuge des weiteren Umsatzwachstums bei altersbedingter Fluktuation und gleichzeitigen gezielten Neueinstellungen weiter sinken. Zum anderen dürfte neben dem Fremdpersonalbestand mit der voranschreitenden Modernisierung des Maschinenparks auch der Instandhaltungsaufwand wieder zurückgehen.Insgesamt würden die Aktienanalysten von GSC Research daher ihre Einschätzung bestätigen, dass die unter dem seit Dezember 2018 amtierenden Alleinvorstand Johannes Wienands initiierte Restrukturierung des Aachener Traditionsunternehmens auch weiterhin erfolgreich voranschreiten werde. Als sehr positives Signal würden die Aktienanalysten von GSC Research in diesem Zusammenhang auch die geleisteten Verzichte der Belegschaft auf Gehaltsteile, Urlaubs- und Weihnachtsgelder werten.In der aktuellen Gesamtgemengelage stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die SCHUMAG-Aktie momentan bei einem auf 1,80 Euro von 2,00 Euro zurückgenommenen Kursziel als Halteposition ein. Dabei erachte der Analyst den Anteilschein nach wie vor als eine interessante mittelfristige Turnaround-Spekulation für Investoren mit entsprechender Risikoaffinität. Angesichts des geringen Handelsvolumens sollten Aufträge in dem Titel immer mit einem Limit erteilt werden. (Analyse vom 21.03.2022)Mögliche Interessenkonflikte: