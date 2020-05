Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (25.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K).Die Montega AG habe in der vergangenen Woche eine virtuelle Roadshow mit der SBF AG durchgeführt. Der Vorstand habe dabei einen überzeugenden Eindruck hinterlassen und die Analysten in ihrer positiven Meinung zum strukturellen Investment Case bestärkt.Gemäß Vorstand befinde sich SBF ungeachtet des aktuellen makroökonomischen Umfelds operativ nach wie vor voll im Plan. Angesichts des ungebrochenen Investitionsbedarfs im globalen Bahntechnikmarkt lägen weiterhin keinerlei Signale für potenzielle Auftragsstornierungen vonseiten der Kunden vor, sodass sich der Auftragsbestand mit 31,0 Mio. Euro (per Mitte Mai) unverändert auf einem hohen Niveau befinde. Entsprechend habe das Management seine Erwartung bestätigt, den Konzernerlös vorbehaltlich etwaiger Projektverschiebungen auf 21,6 Mio. Euro in 2020 und rund 25,0 Mio. Euro in 2021 steigern zu können. Der Konzernertrag solle dabei auf 3,4 Mio. Euro in 2020 bzw. 4,3 Mio. Euro in 2021 anwachsen und damit ebenfalls einen zweistelligen Anstieg aufweisen.Das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum könne dabei organisch mit den bestehenden Produktionsanlagen problemlos realisiert werden. Diese seien infolge der im letzten Jahr angelaufenen Investitionsoffensive sowie umgesetzter Optimierungen der Produktionsprozesse laut Vorstand nun für ein Umsatzniveau von bis zu 50 Mio. Euro ausgelegt, das damit deutlich über der bisher kommunizierten Einschätzung (ca. 30 bis 35 Mio. Euro) liege. Folglich dürfte der zukünftige Cash Flow größtenteils für Zukäufe, eine geographische Expansion sowie potenzielle Dividendenausschüttungen zur Verfügung stehen. Letztere seien angesichts der vereinfachten Kapitalherabsetzung in 2019 nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist ab dem Kalenderjahr 2023 möglich und auch beabsichtigt.Der Analyst sei vom Unternehmen unverändert überzeugt, sehe aber einen Großteil der unmittelbar visiblen Perspektiven nach der starken Kursentwicklung (+86% YTD) eingepreist. Fortschritte bei den Expansionsplänen würden jedoch weiteres Upside-Potenzial bieten, sodass Kursrücksetzer Kaufgelegenheiten darstellen würden.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein "halten"-Rating und das Kursziel von 6,50 Euro für die SBF-Aktie. (Analyse vom 25.05.2020)