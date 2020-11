ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (20.11.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Kurslücken würden eine große Rolle spielen und seien oftmals eine wesentliche Performancequelle. Regelmäßig würden sie - nach ihrer Ausprägung - als Widerstand bzw. Unterstützung fungieren. In besonderem Maße treffe diese Aussage auf die SAP-Aktie zu, denn die Größe des jüngsten Abwärtsgaps (122,60 EUR zu 105,40 EUR) suche ihresgleichen. Auch für die weitere Kursentwicklung komme dem Bereich ohne Notierung eine Schlüsselrolle zu: Zusammen mit dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des gesamten Kursrückgangs seit Anfang September (102,53 EUR), dem Tief vom Oktober 2019 bei 103,06 EUR, der 200-Wochen-Linie (akt. bei 103,56 EUR) sowie der unteren Gapkante entstehe auf diesem Niveau eine lehrbuchmäßige Kumulationszone. Um der Aktie eine nachhaltige Erholungsperspektive zu geben, sei ein Sprung über die angeführten Hürden die absolut zwingende Ausgangsvoraussetzung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:99,79 EUR -0,01% (20.11.2020, 08:44)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:99,42 EUR -0,58% (19.11.2020, 17:35)