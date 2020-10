ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (28.10.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Derart große Kurslücken seien generell eine Seltenheit. Doch in besonderem Maße gelte diese Aussage für die ansonsten trendstarke SAP-Aktie. So habe der Technologietitel zu Wochenbeginn ein großes Abwärtsgap bei 122,60/105,40 EUR hinnehmen müssen. Mit diesem Gap sei u. a. der Aufwärtstrend seit Herbst 2008 unterschritten worden. Doch nicht nur das: Erstmals seit dem Frühjahr sei das Papier in den zweistelligen Kursbereich abgerutscht. Damit habe die Aktie auch die Kreuzunterstützung aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 103,35 EUR) und dem Tief vom Oktober 2019 bei 103,06 EUR preisgeben müssen. Im Anschluss an solche großen Kurslücken gehe es zunächst vor allem darum, ein neues Marktgleichgewicht zu finden. D. h. eine Stabilisierung auf ermäßigtem Niveau wäre bereits ein Teilerfolg. Um den Grundstein für eine Erholung zu legen, bedürfe es allerdings einer Rückeroberung der o. g. ehemaligen Kreuzunterstützung bei gut 103 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:96,69 EUR -0,74% (28.10.2020, 08:48)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:96,95 EUR -0,56% (27.10.2020, 17:35)