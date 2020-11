Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (20.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe im Kampf gegen das Corona-Virus erneut auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem der DAX-Konzern gemeinsam mit der Deutschen Telekom die Corona-Warn-App entwickelt habe, habe SAP seine Kräfte nun in einer neuen Kooperation gebündelt und ein weiteres, nützliches Tool zur Pandemiebekämpfung programmiert. Das könnte auch der Aktie wieder Auftrieb geben.Während des Höhepunkts der Coronakrise seien OP-Kittel, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel in Krankhäusern rare Güter gewesen. Damit sich diese Situation nicht wiederhole, habe SAP gemeinsam mit der Paul Hartmann AG, einem führenden Lieferanten von medizinischen Produkten für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, ein neues Dashboard zur Prognose des Bedarfs an medizinischen Produkten entwickelt.Das Besondere: Das neue Tool basiere auf der SAP Analytics Cloud, sei global nutzbar und könne mit beliebigen Daten, wie zum Beispiel den aktuellen Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts gefüttert werden.Somit könnte die neue Anwendung auch bei der Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffs eine tragende Rolle spielen. Für SAP könnte das neue Dashboard außerdem lukrativ werden, sofern die Software auch an andere Unternehmen vertrieben werde.Langfristig orientierte Anleger, die noch nicht an Bord sind, können den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". Bereits Investierte sollten an der Position festhalten. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link