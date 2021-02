XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,56 EUR -0,86% (12.02.2021, 17:37)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Weitere Verkaufswelle zu erwarten - ChartanalyseDie SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) markierte am 3. September 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 143,32 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Aktienkurs bis 2. November 2020 auf ein Tief bei 89,93 EUR abgestürzt. Damit sei die SAP-Aktie bis fast auf ihren Aufwärtstrend seit Oktober 2002 zurückgefallen. In den letzten Wochen habe sich der Wert wieder erholt. Allerdings finde diese Erholung bisher in einem bärischen Keil statt. Eine solche Erholung deute darauf hin, dass zu einer weiteren Verkaufswelle komme. Innerhalb dieser Erholung sei die Aktie zwar in das Abwärtsgap vom 26. Oktober eingedrungen. Allerdings sei noch immer ein Großteils dieses Gap offen. Solche riesigen Gaps würden nur selten zügig geschlossen.Im Bereich um 113,53 EUR liege ein wichtiger Widerstandsbereich. Bis dorthin könnte die SAP-Aktie kurzfristig noch ansteigen. Allerdings sei danach mit einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 93,00 bis 92,50 EUR zu rechnen. Damit sich das Chartbild wieder etwas verbessere, müsste die Aktie des Softwareherstellers über 113,53 EUR ausbrechen. Allerdings wäre damit auf mittelfristige Sicht noch nicht viel gewonnen. Aber immerhin wäre eine weitere Erholung bis 119,95 EUR oder sogar 124,08 EUR möglich. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:109,46 EUR +0,64% (15.02.2021, 08:35)