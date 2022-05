XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

96,40 EUR -1,19% (02.05.2022, 15:01)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (02.05.2022/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe Quartalzahlen vorgelegt. 11% Umsatzwachstum auf 7 Mrd. Euro habe Anleger nicht begeistern können. Zwar erfolge der Umstieg auf das Cloud-Abomodell auf Basis S/4 Hana weiterhin nach Plan. Doch es würden gleichzeitig viele Kunden im Lizenzgeschäft verbleiben, was dem Konzern teilweise doppelte Arbeit mache. Das Cloud-Modell ziehe Neukunden an, doch die alten Kunden würden weiterhin steigende Betreuungskosten mit ihren Lizenzverträgen verursachen.Das Geschäft in Russland und Belarus werde eingestellt, SAP fürchte den Umsatzausfall von 300 Mio. Euro. Gleichzeitig würden die Investitionen in Forschung und Entwicklung (+22%) sowie Marketing (+20%) überproportional steigen, was zu einem Gewinnrückgang um 29% auf 0,63 Euro je Aktie geführt habe. Dieser überraschende Gewinnrückgang habe im Anschluss zu einem Ausverkauf der Aktie um 6% geführt.Das Cloud-Geschäft wachse mit 31%, für das laufende Jahr werde ein anhaltendes Wachstum von 23 bis 26% prognostiziert. Aktuell mache der Cloud-Umsatz bereits 40% des Konzernumsatzes aus. Es sei also absehbar, dass die Wachstumsrate von derzeit 11% deutlich anspringen werde, wenn das Cloud-Geschäft weiter an Gewicht im Umsatzmix zulege. Das KGV 2023e von 17 sei vor diesem Hintergrund günstig, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 17 vom 29.04.2022)