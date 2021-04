Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP mache bei der Umstellung seiner Kernprogramme auf den Zugriff über das Internet Fortschritte. Die Erlöse des Softwarepakets S4 Hana in der Version zur Nutzung über das Netz seien im ersten Quartal im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 227 Millionen Euro geklettert, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Walldorf mitgeteilt habe. Der Auftragsbestand - also die zu erwartenden Einnahmen über zwölf Monate aus abgeschlossenen Verträgen - seien um 39 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro gewachsen. Dabei habe der starke Euro den Anstieg noch etwas abgebremst.SAP-Chef Christian Klein wolle mit dem im Januar vorgestellten Bündelangebot "Rise with SAP" einen schnelleren Umstieg der Kundschaft auf die Cloudversionen der SAP-Standardsoftware erreichen und nehme wegen der Investitionen dafür in diesem und dem kommenden Jahr auch weniger Ergebnis in Kauf. Zum ersten Mal gebe SAP nun Einblick in konkrete Umsatzzahlen des schon seit einigen Jahren verfügbaren Programmpakets S4 Hana Cloud. S4 Hana sei die Standardsoftware von SAP zur Steuerung von Unternehmen (ERP).Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal und die mit den Zahlen vergangene Woche erhöhte Prognose habe der Konzern bestätigt. Der Gesamtumsatz sei wegen Währungseffekten um drei Prozent auf 6,35 Milliarden Euro gesunken. Die Cloudsparte insgesamt sei um sieben Prozent gewachsen, auch belastet von der Corona-Pandemie. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis habe hingegen unter anderem dank Kostensenkungen um 17 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro zugelegt. Das Nettoergebnis sei wegen vorteilhafter Wertentwicklung von Unternehmensbeteiligungen um 32 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro gestiegen.Die Aktie von SAP habe seit Anfang April deutlich zulegen können und damit auch wichtige charttechnische Marken überwinden können. Am heutigen Donnerstagmorgen notiere das Papier erneut im Plus. Damit könnte nun der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie gelingen. Dies wäre ein klares positives Signal.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link